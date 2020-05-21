У Кременчуці чоловік прийшов до магазину із сокирою: відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 1 357 Коментарів: 6

Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) через події, що сталися у Кременчуці 19 травня.





За інформацією Кременчуцького відділу поліції, у вівторок увечері на «102» подзвонив 48-річний чоловік (1972 р.н., - автор). Він повідомив, що у нього виник конфлікт з охороною магазину.





Слідчо-оперативна група дізналася, що у чоловіка із сокирою був конфлікт з колишньою дружиною у магазині. Коли приїхала охорона, конфлікт стався з охороною.





Сокиру вилучили, направили на експертизу.