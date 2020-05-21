Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.05.2020 11:10
Підтверджені:
Україна19706
Кременчук105
Хворі:
Україна12900
Кременчук14
Одужало:
Україна6227
Кременчук87
Померло:
Україна579
Кременчук4
Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік прийшов до магазину із сокирою: відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 1 357 Коментарів: 6

 

До магазину кременчужани прийшов з'ясовувати «стосунки» з колишньою дружиною

Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) через події, що сталися у Кременчуці 19 травня.


За інформацією Кременчуцького відділу поліції, у вівторок увечері на «102» подзвонив 48-річний чоловік (1972 р.н., - автор). Він повідомив, що у нього виник конфлікт з охороною магазину.


Слідчо-оперативна група дізналася, що у чоловіка із сокирою був конфлікт з колишньою дружиною у магазині. Коли приїхала охорона, конфлікт стався з охороною.


Сокиру вилучили, направили на експертизу.

3
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug
Теги: топор уголовное производство конфликт

Коментарі: 6

845
shoni1970:
Сьогодні, 12:08

Що ж це виходить: якщо купити сокиру, і йти з нею по вулиці, то вже собі на статтю заробив? А якщо з вилами, косою, ломом - то на пожиттеве?


7 10
925
D:
Сьогодні, 12:14

Цитата: shoni1970

Що ж це виходить: якщо купити сокиру, і йти з нею по вулиці, то вже собі на статтю заробив? А якщо з вилами, косою, ломом - то на пожиттеве?

Для початку треба вступити до партії Олега Ляшка. А тоді можна все!smile

 


13 0
44
sergeyhat:
Сьогодні, 12:19

Цитата: shoni1970

Що ж це виходить: якщо купити сокиру, і йти з нею по вулиці, то вже собі на статтю заробив? А якщо з вилами, косою, ломом - то на пожиттеве?

Ну смотря куда идти, как идти, в каком состоянии идти, когда идти. Важны же условия и так сказать сопутсвующие характеристики события. Ну, то есть можно купить топор на рынке утром, завернуть острие в тряпку, чтобы не пораниться и спокойно идти домой. А можно в девять вечера пьяным двигаться по центральной улице с топором на плече и орать матерные частушки. Две крайности по разному можно оценить.


18 1
117
DioGen:
Сьогодні, 13:24

Почему ему приписывают именно "незаконне повадження зі зброєю"? Дело то не в топоре, а в том что конфликт был. Человека ведь можно табуретом прибить, но это не делает табурет холодным оружием, а инкриминируется именно действие. Да и топоры разные бывают. На кой чёрт он вообще его взял? Жену зарубить хотел?


5 1
315
Kot:
Сьогодні, 13:33

Этот неадекват на прошлой неделе на НП1 был с этим самым топором на плече, люди думали он его отправить хочет, крутили пальцем у виска.


4 0
3 306
Daniel Mroz:
Сьогодні, 14:23

Это не боевой топор, у него топор палача


1 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх