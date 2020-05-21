ПЛР-лаболаторія Кременчука може завтра пройти верифікацію

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Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що завтра очікують остаточних результатів на COVID-19, які паралельно досліджують у Кременчуці та Полтаві для верифікації. Про це він заявив на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Кременчуцька ПЛР-лабораторія має 5 позитивних зразків на COVID-19 та 10 негативних. Сьогодні о 12.00 зразки відправлять для верифікації в регіональну вірусологічну лабораторію ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» з подальшим направленням в національну референс-лабораторію МОЗ України.





- Верифікація не потребує якогось додатково часу в порівнянні зі звичайним проведенням ПЛР-тестування. Якщо Полтава оперативно спрацює, то завтра до вечора ми повинні отримати результати, - зауважив Максим Середа.





Зауважимо, що Кременчук з Полтави отримав 1000 тестів вітчизняного виробництва. Частину яких вже використали для верифікації.