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У Крюківського вагонобудівного заводу є програма з виробництва вагонів, - Зеленський

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 251 Коментарів: 3

 

Про реформу Укрзалізниці та замовлення КВБЗ

Реформа Укрзалізниці поки існує «тільки на папері». Вона буде проведена після завершення карантину. Про це Президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції.


Зеленский отчитывается за год на посту Президента


- Укрзалізниця - це окрема держава. Змінено керівника компанії, там є наглядова рада. У них є, на жаль, все тільки на папері (реформа Укрзалізниці. - ред.) Чи вірю я, що реформа відбудеться найближчим часом? Ні. Те, що я зараз там бачу… Поки що ні. Вона на папері дуже складна й треба багато грошей, - заявив Президент.


Також Президент Україні зазначив, що Укрзалізниця заробляє саме на вантажних перевезеннях, а пасажирські - дотаційні.


- Є вантажні перевезення. Є пасажирські перевезення. І ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо в цей важкий для людей час підняти ціни на квитки. До речі, в Європі пасажирський напрямок теж дотаційний, і нічого з цим не зробиш. Тобто УЗ заробляє на вантажних перевезеннях. Зараз багато чого зупинено через коронавірус. Насамперед - це експортоорієнтований товар, - сказав Володимир Зеленський.


Також Зеленський заявив, що у держави є чітке розуміння того, що треба робити замовлення великим українським підприємствам, проте ці замовлення, знову ж таки, тільки на папері.


- Треба, перш за все, державні замовлення робити для державних підприємств. Є виділені гроші. Є розуміння обсягів цих коштів. Мені здається, це 3-5 млрд грн, для того щоб зробити замовлення для наших підприємств. Це і замовлення для КВБЗ. Там треба замовити понад 100 вагонів. Є програми не тільки із закупівлі вагонів. Поки це тільки на папері, на жаль. Вони (Міністерство інфраструктури, - ред.) скаржаться на коронавірус… – резюмував Володимир Зеленський.


Нагадаємо, Володимир Зеленський під час офіційного візиту на Полтавщину на початку березня зазначив, що держава замовить у Крюківського вагонобудівного заводу три дизель-поїзди та 90 вагонів.


Зеленский в Кременчуге: президент прилетел на КВСЗ и пообещал «конкретный» госзаказ
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Автор: Альона Душенко
Теги: КВБЗ Зеленський Владимир Зеленский

Коментарі: 3

845
shoni1970:
Сьогодні, 11:19

Зате закінчилася епоха бідності: 5000-6000 гривень- це мало, але це не бідність. (С) Їжте що дають, поки на папері.


12 2
350
Pereselenets:
Сьогодні, 11:35

Голобородько уже не тот... ))))))


10 1
1 275
inattentive:
Сьогодні, 12:41

А по факту, там вроде как сокращения грядут. 



Цитата: Pereselenets

Голобородько уже не тот... ))))))

Кто ?


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