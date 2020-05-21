Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.05.2020 11:10
Підтверджені:
Україна19706
Кременчук105
Хворі:
Україна12900
Кременчук14
Одужало:
Україна6227
Кременчук87
Померло:
Україна579
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували майже пів тисячі інфікованих на коронавірус

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 308 Коментарів: 1

 

Загалом вже 19,7 тисяч інфікованих

Станом на ранок 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків, - інформує МОЗ.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 788 випадків;
  • Волинська область — 698 випадків;
  • Дніпропетровська область — 856 випадків;
  • Донецька область — 138 випадків;
  • Житомирська область — 589 випадків;
  • Закарпатська область — 964 випадки;
  • Запорізька область — 398 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1257 випадків;
  • Кіровоградська область — 455 випадків;
  • м. Київ — 2475 випадків;
  • Київська область — 1316 випадків;
  • Львівська область — 1175 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 274 випадки;
  • Одеська область — 806 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1287 випадків;
  • Сумська область — 165 випадків;
  • Тернопільська область — 1098 випадків;
  • Харківська область — 851 випадок;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 294 випадки;
  • Чернівецька область — 2842 випадки;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 117 випадків.

Нагадаймо, у Кременчуці зафіксований новий випадок коронавірусної інфекції - захворів 27-річний кременчужанин.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Коментарі: 1

382
Juja:
Сьогодні, 11:22

Сейчас как раз вышли на пик эпидемии, но власть принимает решение о смягчении карантина. Л – логика.


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