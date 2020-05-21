За добу в Україні зафіксували майже пів тисячі інфікованих на коронавірус
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Загалом вже 19,7 тисяч інфікованих
Станом на ранок 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків, - інформує МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 788 випадків;
- Волинська область — 698 випадків;
- Дніпропетровська область — 856 випадків;
- Донецька область — 138 випадків;
- Житомирська область — 589 випадків;
- Закарпатська область — 964 випадки;
- Запорізька область — 398 випадків;
- Івано-Франківська область — 1257 випадків;
- Кіровоградська область — 455 випадків;
- м. Київ — 2475 випадків;
- Київська область — 1316 випадків;
- Львівська область — 1175 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 274 випадки;
- Одеська область — 806 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1287 випадків;
- Сумська область — 165 випадків;
- Тернопільська область — 1098 випадків;
- Харківська область — 851 випадок;
- Херсонська область — 173 випадки;
- Хмельницька область — 294 випадки;
- Чернівецька область — 2842 випадки;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Чернігівська область — 117 випадків.
Нагадаймо, у Кременчуці зафіксований новий випадок коронавірусної інфекції - захворів 27-річний кременчужанин.