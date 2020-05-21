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Надзвичайні новини, Полтавщина

Винесли перші вироки учасникам масових заворушень у Нових Санжарах

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 882 Коментарів: 2

Штрафи отримали двоє чоловіків, які перегородили тракторами дорогу

Новосанжарський районний суд затвердив дві угоди про визнання винуватості щодо двох учасників масових заворушень в Нових Санжарах 20 лютого цього року. Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод (ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України). Чоловікам призначене покарання у виді 850 гривень штрафу, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


Вказані особи залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту.


У пресслужбі уточнили, що це перші вироки щодо учасників протестів у Нових Санжарах.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Нові Санжари трактор вирок

Коментарі: 2

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БРАТ:
Сьогодні, 13:28

а добродушних тіточок, які так мило жбурляли каміння в автобуси де подівали?! Чи ще не прийла їх черга?!


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gansit:
Сьогодні, 13:56

А я считаю что в этом случае виноваты руководители всех мастей,а люди защищали свои жизни как могли!


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