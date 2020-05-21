Винесли перші вироки учасникам масових заворушень у Нових Санжарах

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 882 Коментарів: 2

Новосанжарський районний суд затвердив дві угоди про визнання винуватості щодо двох учасників масових заворушень в Нових Санжарах 20 лютого цього року. Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод (ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України). Чоловікам призначене покарання у виді 850 гривень штрафу, - інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





Вказані особи залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту.





У пресслужбі уточнили, що це перші вироки щодо учасників протестів у Нових Санжарах.