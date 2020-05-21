65 результатів ПЛР-тестів очікує Кременчук з Полтави

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 429

На сьогодні у місті зареєстровано 105 випадків захворювання на COVID-19, з них вже 87 одужало

У Кременчуці на сьогодні зареєстровано 105 випадків захворювання на COVID-19. З них вже 87 одужало, 10 лікуються на стаціонарі (з них один у Полтаві та двоє у Києві), а 4 - амбулаторно. Статистику захворювання на коронавірус озвучила на засіданні штабу віцемер Ольга Усанова.





За минулу добу до лікарів зі скаргами на ГРВІ звернулися 11 дорослих та 4 дітей, пневмоній під час амбулаторних звернень не реєстрували.





У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом пневмонія перебуває 20 пацієнтів. В одного тяжкий перебіг хвороби - у нього підтверджено COVID-19.





Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа додав, що за вчорашній день до лікарні поступили четверо дорослих: три з пневмонією та один з ГРВІ. У дитячій лікарні залишається ще одна дитина з пневмонією. Також вчора з лікарні виписали 5 дорослих та одну дитину.