Курс валют на 2 лютого: де у Кременчуці вигідніше продати чи купити долар, євро та злотий

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 114

Євро подорожчав, а курс долара та злотого у банках Кременчука за минулу добу майже не змінився

Курс гривні залишається доволі стабільним. Євро трохи подорожчав, а курс долара США та польського злотого майже не змінився.

У касах банків у Кременчуці долар США сьогодні купують по 39,00 – 40,20 грн. Вчора долар за максимальним курсом можна було здати за 40,15 грн.

Продають долар банки по 40,00 – 41,00 грн. Вчора долар у банках продавали по такому ж курсу.

Найвигідніше здавати долар сьогодні знову можна у Полтава-Банку, де найвищий курс (40,20). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні, як і весь останній час, заявлений в OTP Bank (40,00 грн за $1). Втім, валютної готівки для вільного продажу у касі цього банку немає. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив ПУМБ (41,00 грн за $1). Проте, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають 40,60 грн (вчора продавали по такому ж курсу).

Євро у банках в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,50 – 43,40 грн (вчора банки приймали євро за максимальним курсом 43,15 грн), а продають по 43,40 – 46,00 грн (максимальний курс продажу євро за день зріс на 1 грн).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна в Аккордбанку, де найвищий курс (43,40 грн), а найкращий курс продажу євро заявили одразу 4 банки (43,40 грн). Втім, готівкового євро для вільного продажу у касах цих банків немає. Найвищий курс продажу євро (46,00 грн) виставив банк Південний. Втім, євро у Кременчуці можна знайти значно дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро продають по 43,60 грн (вчора продавали по такому ж курсу).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 9,10 грн. А продають злотий по 9,00 – 9,40 грн. За минулу добу курс купівлі злотого зріс на 10 копійок, а курс продажу навпаки знизився на теж на 10 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (9,10 грн). Найдешевший курс продажу злотого виставив Укргазбанк та МТБ Банк (9,00 грн). Проте, злотого у вільному продажу у цих банках немає. Найвищий курс продажу злотого сьогодні виставив Креди Агриколь Банку (9,40 грн). Проте, у касах Полтава-Банку злотий можна придбати по значно нижчому курсу - 9,19 грн (вчора продавали по 9,17 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Окрім того, курс валют у відділеннях банків може змінюватися протягом дня.

Курс валют НБУ на 2.02.2023 року: