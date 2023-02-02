В останню путь провели захисника України з Кременчуччини Олександра Остапчука

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Герою! Вічна пам’ять і слава всім, хто віддав своє життя за Україну!

Вчора, 1-го лютого, Глобинська громада Кременчуцького району провела в останню путь Олександра Остапчука. Захисник загинув 28 січня під час масованого артилерійського обстрілу у населеному пункті Дворічна Куп’янського району Харківської області.

Церемонія прощання відбулася у Глобине. Віддати шану Герою прийшли близькі, друзі, знайомі, бойові побратими, колеги та вдячні земляки.

Народився Олександр Остапчук 9 серпня 1987 року у селі Пустовійтове. Там промайнуло його дитинство та шкільні роки.

«Добрий, чуйний, люблячий… З дитинства захоплювався технікою, особливо мотоциклами, мріяв мати свій байк», - так його згадують односельці.

Строкову службу Олександр проходив у прикордонних військах на Закарпатті. Потім навчався у Полтавському будівельному професійно-технічному училищі, після закінчення якого повернувся до рідного села. Працював будівельником в агрофірмі «Пустовійтове». У 2014 році Олександр захищав Батьківщину в зоні АТО, а в листопаді 2022 року став на захист свого дому, родини та України від російських окупантів і робив це до останнього подиху.

Проходив службу у військовій частині А4020 на посаді навідника другого відділення кулеметного взводу третьої стрілкової роти.

В останню путь Героя провели «живим коридором». Поховали Олександра у рідному селі Пустовійтове.

Герою! Вічна пам’ять і слава всім, хто віддав своє життя за Україну!