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Кременчук, Воїни світла

На війні загинуло двоє військових з Кременчуччини Володимир Гребінь та Олександр Остапчук

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 369

 

Прощання відбудеться у Глобинській територіальній громаді, одного з воїнів поховають завтра, 1 лютого

Російсько-українська війна забрала життя двох військових з Глобинської громади Кременчуцького району.

Володимир Олександрович Гребінь та Олександр Михайлович Остапчук полягли в бою, захищаючи свободу та незалежність України.
Солдат Володимир Олександрович Гребінь, житель села Бабичівка добровольцем став на захист Батьківщини. 17 березня він був призваний за мобілізацією. Службу проходив у військовій частині А7044 на посаді старшого сапера 2-го інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу інженерної роти. Довгих 10 місяців Володимир боронив свою землю та народ від російських окупантів. На жаль, 27 січня його життя обірвалося… В селі Парасковіївка Бахмутського району на Донеччині він отримав смертельні поранення.

Солдат Олександр Михайлович Остапчук, мешканець села Пустовійтове. Він був призваний по мобілізації 11 листопада. Служив у військовій частині А4020 на посаді навідника 2-го відділення кулеметного взводу 3-ї стрілецької роти. А вже 28 січня в населеному пункті Дворічне Куп’янського району Харківської області наш захисник загинув…

Церемонія прощання із полеглим захисником Олександром Остапчуком відбудеться завтра, 1 лютого о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна). О 10.30 відбудеться заупокійне богослужіння за українським воїном у Свято-Михайлівському храмі. Прохання прийти завчасно та провести Героя «живим коридором» по вул. Травнева та Центральна.
На знак скорботи за загиблим захисником України 1 лютого у Глобинській громаді оголошено днем жалоби.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким Володимира та Олександра. Це непоправна втрата для всієї країни, для родини, для кожного з нас. Вічна їм пам’ять та низький уклін. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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