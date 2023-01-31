Дітей та підлітків запрошують на практичний тренінг із соціоемоційної підтримки

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 79

Заходи розраховані на 8-10 років та 11-14 років

Громадська організація «Простір ідей» запрошують дітей та підлітків на практичні тренінги.

Так, 2 та 3 лютого пройдуть індивідуальні й групові вправи на соціоемоційну підтримку, зняття стресової напруги в тілі й ознайомлення з методами самодопомоги й самопідтримки.

Організатори зазначають, що участь у заході сприятиме розвитку ключових компетентностей, які допоможуть впоратися зі стресовими ситуаціями, побудувати здорові стосунки та позитивно взаємодіяти зі своїми спільнотами.

Ведуча: Нестерова Олена — арткоучиня, майстер-фасилітаторка програми «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні, тренерка з профілактики емоційного та професійного вигорання, фасилітаторка програми «Соціоемоційна підтримка підлітків» ЮНІСЕФ.

Захід не є повноцінною терапією, а більше можливість поспілкуватись, вчитись думати про себе і відчувати свої потреби, вчитись слухати інших.

Коли:

для дітей віком 8 - 10 років - 2 лютого

для дітей та підлітків віком 11-14 років - 3 лютого

Місце проведення: Простір Ідей, вул. Софіївська, 36-Б

Час проведення: 16.00 - 18.00

Посилання на реєстрацію 2 лютого (для дітей 8 - 10 років) - тут

Посилання на реєстрацію 3 лютого (для дітей та підлітків 11 - 14 років) - тут.



