Дітей та підлітків запрошують на практичний тренінг із соціоемоційної підтримки

Громадська організація «Простір ідей» запрошують дітей та підлітків на практичні тренінги.
Так, 2 та 3 лютого пройдуть індивідуальні й групові вправи на соціоемоційну підтримку, зняття стресової напруги в тілі й ознайомлення з методами самодопомоги й самопідтримки.
Організатори зазначають, що участь у заході сприятиме розвитку ключових компетентностей, які допоможуть впоратися зі стресовими ситуаціями, побудувати здорові стосунки та позитивно взаємодіяти зі своїми спільнотами.
Ведуча: Нестерова Олена — арткоучиня, майстер-фасилітаторка програми «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні, тренерка з профілактики емоційного та професійного вигорання, фасилітаторка програми «Соціоемоційна підтримка підлітків» ЮНІСЕФ.
Захід не є повноцінною терапією, а більше можливість поспілкуватись, вчитись думати про себе і відчувати свої потреби, вчитись слухати інших.
Коли:
для дітей віком 8 - 10 років - 2 лютого
для дітей та підлітків віком 11-14 років - 3 лютого
Місце проведення: Простір Ідей, вул. Софіївська, 36-Б
Час проведення: 16.00 - 18.00
Посилання на реєстрацію 2 лютого (для дітей 8 - 10 років) - тут
Посилання на реєстрацію 3 лютого (для дітей та підлітків 11 - 14 років) - тут.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер