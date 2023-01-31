«Кремінь» 2012 — переможець турніру «Промінь мрії CUP»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 189

У Горішніх Плавнях завершився турнір з футзалу «Промінь мрії CUP» серед дітей 2012 року народження. Участь у змаганнях взяли 12 команд з Кременчука, Світловодська, Харкова, Горішніх Плавнів, Омельника, Котельви, Кам'яних Поток та Черкас. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

МФК «Кремінь» представили три команди, які тренуються під керівництвом тренерів Володимира Дичка та Олега Казьмірчука.

«Кремінь» (тренер Володимир Дичко) у групі завоювала 1 місце і потрапила у золоту лігу, де перемогла КДЮСШ-Світловодськ з рахунком 4:0 та Кремінь-К під керівництвом тренера Олега Казьмірчука (3:1). Кращим бомбардиром Золотої Ліги став Чугуй Назар, а кращим гравцем турніру Іскандиров Нікіта.

Учасники змагань:

1.Кремінь (Кременчук)

2.КДЮСШ-2 (Світловодськ)

3.Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

4.Динамо (Харків)

5.Кремінь-2 (Кременчук)

6.КДЮСШ (Світловодськ)

7.Псьол Плюс (Омельник)

8.New Generation (Черкаси)

9.Кремінь-К (Кременчук)

10.Гірник-Спорт-2 (Горішні Плавні)

11.КДЮСШ (Кам'яні Потоки)

12.ФК Котельва (Котельва)