Завтра Кременчук попрощається з азовцем Сергієм Слюсаревим, який загинув на «Азовсталі»

Завтра, 31 січня, у Міському палаці культури Кременчука попрощаються із військовим Сергієм Слюсаревим, який загинув при обороні Маріуполя.
Загинув Слюсарев Сергій Володимирович, 20 травня, виконуючи бойове завдання із захисту України у результаті бойових дій у Маріуполі Донецької області.
Сергій був призваний на військову службу за контрактом з 14.08.2014 року та був головним сержантом, помічником гранатометника 3-го відділення 1-го взводу оперативного призначення 2-ї роти оперативного призначення 2-го батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов».
У Сергія залишилася мати й батько.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер