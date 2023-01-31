Завтра Кременчук попрощається з азовцем Сергієм Слюсаревим, який загинув на «Азовсталі»

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Прощання відбудеться у Міському палаці культури

Завтра, 31 січня, у Міському палаці культури Кременчука попрощаються із військовим Сергієм Слюсаревим, який загинув при обороні Маріуполя. об 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави. Загинув Слюсарев Сергій Володимирович, 20 травня, виконуючи бойове завдання із захисту України у результаті бойових дій у Маріуполі Донецької області. Сергій був призваний на військову службу за контрактом з 14.08.2014 року та був головним сержантом, помічником гранатометника 3-го відділення 1-го взводу оперативного призначення 2-ї роти оперативного призначення 2-го батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов». У Сергія залишилася мати й батько.

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