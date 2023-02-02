Як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Всього за добу працівники ДСНС 4 рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 1 лютого, о 21.34, у місті Горішні Плавні, у мікрорайоні Низи, на вулиці Ковпака 9 сталося коротке замкнення, без пожежі. На місці працювала 17 державна пожежно-рятувальна частина.

Також, вчора, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова рятувальники допомогли швидкій медичній допомозі знести з 7 поверху хвору з великою вагою. Те ж саме, відбулося сьогодні о 6.20, на вулиці Велика набережна, хвору зносили з 5 поверху. В обох випадках працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.

Під час ще одного виїзду рятувальників пожежа не підтвердилась.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Також, на 6 осіб поліцейські склали адміністративний протокол за домашнє насильство.