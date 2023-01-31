5 лютого кременчужан кличуть на тренінг з надання серцево-легеневої реанімації

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5 лютого у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.

Тема: Серцево-легенева реанімація

Початок о 13.30. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренажером АЗД.

Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!

— Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу, що попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишіть мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити!!! Я не відповім т. 097-716-47-85. Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу, — написав волонтер Роман Бутрімов.