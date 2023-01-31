5 лютого кременчужан кличуть на тренінг з надання серцево-легеневої реанімації

5 лютого у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить кременчуцький волонтер, інструктор 44 Навчального Центру Роман Бутрімов.
Тема: Серцево-легенева реанімація
Початок о 13.30. Тривалість заходу 3,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренажером АЗД.
Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена!
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер