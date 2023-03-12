Для вивезення сміття з кладовищ Кременчука придбають самоскид та гідравлічний відвал

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 190

Кременчуцька міська влада вирішила придбати самоскид та гідравлічний поворотний відвал на нього для вивезення сміття з міських кладовищ. Два рішення виконавчого комітету про виділення коштів на ці потреби затверджені на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 10 березня. Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади Департаменту житлово-комунального господарства шляхом внесків до статутного фонду КП «Спеціальний комбінат ритуальних послуг».

На придбання самоскида виділено 480 тисяч грн, а на купівлю гідравлічного поворотного відвалу на самоскид – 198 тисяч грн.