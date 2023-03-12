Кременчуцькі школярки стали переможцями Всеукраїнського етапу Міжнародної олімпіади генїів

Школярки з чотирьох освітніх закладів Кременчука перемогли на Всеукраїнському етапі Міжнародної олімпіади геніїв («GENIUS Olympiad Ukraine 2023»).
Про це сьогодні повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Друге місце на престижній міжнародній олімпіаді зайняла Анна Ященко з Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум».
Треті місця мають такі учениці:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 10 від 9 березня 2023Читати номер