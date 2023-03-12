Кременчуцька міська рада виділила кошти на допомогу двом військовим частинам ЗСУ

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 309

З відповідним проханням до міської влади звернулося командування цих військових частин

Кременчуцька міська громада постійно допомагає військовим частинам, закуповуючи техніку, обладнання, шини та запчастини, що сприяє підвищенню їхньої бойової готовності. На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 10 березня, депутати затвердили чергові два рішення міськвиконкому, яким виділені кошти для придбання автозапчастин та кузовного обладнання для потреб двох військової частини. З відповідними проханнями до міської влади звернулися командири цих військових частин.

Кошти у сумі понад 2,5 млн грн виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Автозапчастини та обладнання будуть придбані міськвиконкомом та безоплатно передані військовим.