Кременчуцька міська рада виділила кошти на допомогу двом військовим частинам ЗСУ

Кременчуцька міська громада постійно допомагає військовим частинам, закуповуючи техніку, обладнання, шини та запчастини, що сприяє підвищенню їхньої бойової готовності. На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 10 березня, депутати затвердили чергові два рішення міськвиконкому, яким виділені кошти для придбання автозапчастин та кузовного обладнання для потреб двох військової частини. З відповідними проханнями до міської влади звернулися командири цих військових частин.
Кошти у сумі понад 2,5 млн грн виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Автозапчастини та обладнання будуть придбані міськвиконкомом та безоплатно передані військовим.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 10 від 9 березня 2023Читати номер