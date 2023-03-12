На Полтавщині сильний вітер може обірвати дроти повітряних ліній електропередач

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 90

Не наближайтесь до провисаючих проводів та тих, що лежать на землі - вони можуть бути під напругою

Сьогодні зранку посилився вітер і виникла небезпеки обриву дротів повітряних ліній електропередач, які можуть бути під напргугою.

Тому АТ «Полтаваобленерго» звернулося до мешканців області з попередженням.