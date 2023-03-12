На Полтавщині сильний вітер може обірвати дроти повітряних ліній електропередач

Сьогодні зранку посилився вітер і виникла небезпеки обриву дротів повітряних ліній електропередач, які можуть бути під напргугою.
Тому АТ «Полтаваобленерго» звернулося до мешканців області з попередженням.
- Будьте обережні! Складні погодні умови!
Вдень, 12 березня, по Полтавській області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою. Застерігаємо, не наближайтеся до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, менше ніж 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до Кол-центру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035.
До прибуття ремонтної бригади організуйте охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин.
Бережіть своє здоров’я та життя, - написали у Телеграм-каналі АТ «Полтаваобленерго».
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер