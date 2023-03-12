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Рок-Війна у Рокер Пабі: у Кременчуці збирали гроші на підтримку захисників України

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 228

Було швидко, гучно та драйвово

Суботнього вечора, 11 березня, у Rocker Сoncert Pub відбувся благодійний концерт «Рок-Війна», під час якого збирали кошти на підтримку захисників України.

Першими виступили місцеві хлопці та прекрасна дівчина - гурт P.I.O.R. Кременчуцькі металісти виконали кілька потужних авторських пісень, вже від самого початку концерту створили драйвову атмосферу.

Примітно, що гурт існує лише місяць, проте пісень створили вже на цілий невеликий концертний виступ. Вірші складає вокалістка Ірина Титар, музику в основному пише гітарист Олег Шамрай, їм допомагають басист Юрій Віталієвич Боклан й ударник Андрій Карпенко.

- Наші пісні у більшості про кохання. Наразі виконуємо англійською, але ми у процесі написання пісень українською, - розповіла Ірина Титар.

Другим виступив кавер-гурт з Дніпра С4, гедлайнери концерту. Досвідчені хлопці потужно зіграли хіти англійців Motörhead, американців Metallica та власний репертуар.

Народ під сценою активно мошився та слемився, а під сценою відбувався несамовитий хедбенгінг. Не обійшлося й без стінки на стінку. Хлопці та дівчата на рівних брали участь у цих активностях.

Влаштували на сцені свято важкої музики ударник Андрій Мамак, засновник гурту гітарист Дмитро Скачко, гитарист-вокалист Константин Бублик і басист Данило Дикий.

Протягом виступу С4 відбувся благодійний аукціон: 2 футболки цього гурту, які не можна придбати у вільному продажу були придбані за 1,3 тис. грн.

- Нехай горить Москва та всі к.ц.пи під Симфонію смерті. Будьте завжди вільними. Будьте героями сьогодні, завтра та завжди. Слава ЗСУ, - наголосив зі сцени Константин Бублик.

Long Live Rock'n'Rol




Фото: Володимир Дмитренко
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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: концерт Rocker Сoncert Pub рок P.I.O.R. C4 допомога ЗСУ благодійність
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