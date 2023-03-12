Лідер гурту Probass i Hardi з Кременчука заспівав у новому треку «Нація»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 223

Гурт з Кременчука Probass i Hardi презентували новий трек «Нація». У ньому навіть заспівав лідер гурту Артем Ткаченко.

— Вже понад рік ми боремось за право бути українцями, бути нацією зі своєю мовою та культурою. Ми наче бджоли які захищають свій рідний вулик даємо відсіч ведмедю, що прийшов в наш дім, по наш мед. Як би не старались наші вороги знищити нас, чи зламати у них лише вийшло розлютити та об'єднати націю, — зазначив Артем Ткаченко.

Новий трек гурту PROBASS ∆ HARDI про кожного з нас та про нашу лють до ворогів. В описі до треку зазначається, що цим релізом музиканти хочуть підтримати всіх хто зараз бореться за Україну, всіх волонтерів, кожен фронт який робить все для нашої перемоги.

Саме з цього релізу починається новий творчий етап гурту. В цій роботі фронтмен Артем Ткаченко або DJ PROBASS виступив ще і як вокаліст. Окрім музичної частини гурт додав в трек потужний речитатив доповнивши його гітарами та драм звучанням. Крім всієї команди до запису також був долучений скрипаль Назар Павлюк, що записав гуцульські мотиви привезені прямо з Карпат. Таким чином вийшла яскрава електронна робота з елементами етно, рок та хіп-хоп музики.

Разом із треком виходить і відеокліп від режисера “Роздам Сповна” Андрія Брунова відзнятий частково у Карпатах та під час туру гурту “Університетами України” де студенти першими мали можливість почути трек “Нація”.