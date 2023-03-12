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У Кременчуці знову виникла пожежа у п’ятиповерхівці – загорівся балкон

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 614

 

Пожежу гасили вогнеборці двох ДПРЧ та 2 одиниці техніки

Другий день поспіль у Кременчуці виникають пожежі у квартирах на 3-му поверсі п’ятиповерхових житлових будинків. Щоправда, за різними адресами.

Вчора, 11 березня, о 18.44 до Служби порятунку Кременчука надійшло повідомлення про пожежу на 3-му поверсі п’ятиповерхового будинку на вулиці полковника Гегечкорі. Для її гасіння було направлено вогнеборців 14-ї та 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Про це зранку повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

По прибуттю рятувальники встановили, що виникло загоряння на балконі на площі 3 квадратних метри. Пожежу погасили о 19.19.

Вогнем знищено скління рами та дерев'яне облицювання балкона та речі, що на ньому зберігалися, а пошкодило дерев'яну раму балкона та двері у кімнату.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що напередодні, 10 березня, у Кременчуці сталася пожежа також на 3-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Лесі Українки. Загоряння виникло у житловій кімнаті.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: пожежа Кременчук вогнеборці рятувальники балкон
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