Вихованці гуртка «Академія майбутнього» створили найбільшу в світі вириванку та встановили рекорд України

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Минулої суботи вихованці гуртка декоративно-вжиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» разом зі своїм керівником Дмитром Королем побували в Києві. Там вони представили першу найбільшу в Україні та світі вириванку

Ми зустрілися з Дмитром та розпитали його про творчість, роботу з дітьми та про рекорд.

— В Національному музеї декоративного мистецтва України 9 грудня 2023 року було зареєстровано рекорд України — найбільшу вириванку, яка має назву «Живи та квітни, моя Україно!». Цю вириванку зробили наші діти. Рекорд присвятили захисникам України, — розповідає керівник гуртка.

Вириванка складається з трьох частин. Першу присвятили українським козакам. В її центрі козак Мамай — уособлення народної сили духу та незламності волі. Друга вириванка «Берегиня» — жінка-мати, хранителька домашнього вогнища та сімейного затишку, уособлює Батьківщину-Україну. Третя вириванка «Гончар-чарівник» — людина, грудка глини в руках якого, наповнюється життям.

Розмір триптиха 18 кв.м 68 см. Працювали над нею діти з Кременчука, Кременчуцького району та переселенці з Харкова, які вже повернулися у рідне місто.

— Протягом двох років цю роботу виконували близько 30 дітей різного віку: від п’яти до 16 років, але через війну закінчували роботу лише 17 дітей. Це Олеся та Софія Решетило, Олена та Олексій Дмитерко, Андрій Москаленко, Анастасія та Поліна Григоренко, Ярослава Черевик, Анна Бабак, Софія Ведяшова, Вікторія Тікунова, Олена та Катерина Реміняки, Таїсія Хозя, Вікторія Костіна, Артем та Діна Екімови. Працювали видалено, але були об’єднані єдиною ідеєю, мрією створити найбільшу вириванку та стати рекордсменами. На створення роботи витратили понад 170 листів різного кольору, більш як чотири літри клею, — каже Дмитро.

Усе дійство відбувалося у святковому залі музею, прикрашеному роботами юних митців. Було виставлено 30 авторських витинанок й вириванок.

Учасників привітала заступник директора з науково-освітньої роботи Національного музею декоративного мистецтва України Лариса Коцар.

Сертифікат про встановлення нового рекорду вручила представник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Науковий співробітник інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Зінаїда Косицька високо оцінила дитячі витвори мистецтва. Вона зробила акцент на тому, що техніка вириванки — давня традиційна народна творчість — набуває дедалі ширшого використання й розвитку в сучасному мистецькому просторі.

Заслужений режисер та актор України, знаний дітлахами Кременчука як неодноразовий голова журі Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «Веселка», Валерій Степанян низько вклонився дітям, керівнику гуртка та батькам, зауваживши, що саме батьки можуть подарувати дитині світ добра та милосердя.

На урочистому заході були присутні 12 вихованців гуртка зі своїм керівником. Крім відвідування музею вони були біля головної ялинки країни, побували в соборах, погуляли вулицями столиці.

Ця поїздка, яка запам’ятається дітям на усе життя, стала можлива завдяки допомозі та підтримці талановитих дітей головним спонсором — Кременчуцьким заводом комунальної техніки «Альфатекс». Його директору Миколі Корецькому, вручили офіційний статус «Партнер рекорду України».

Також подякували генеральному директору Азату Саркісяну ТМ «Світейл» та ТОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати» за надані солодкі подарунки, а директору КМПЦО «Академія майбутнього» Валентині Бєльській — за підтримку дитячої творчості та допомогу у втіленні дитячих мрій в реальність.

Діти та їх батьки, які в цей нелегкий для країни час, незважаючи ні на що, йшли до своєї мети, запам’ятають цей захід надовго. Адже вони стали справжніми рекордсменами України та прославили своєю творчістю місто Кременчук.

Зазначимо, що ця вириванка вже виставлялася в читальній залі кременчуцької міської бібліотеки на Соборній, в Полтавській художній галереї. А після відвідування Києва Дмитро Король вже отримав пропозицію про проведення виставки в Миргороді.

До речі, це не перший рекорд, авторами якого стали вихованці талановитого майстра. Раніше Дмитро разом зі своїми вихованцями створили пластилінове мозаїчне полотно «Кобзар», яке увійшло до Книги рекордів України.

Довідково: Дмитро Король є членом Національної спілки художників України в м. Кременчуці (з 2013 року) та Національної спілки майстрів народного мистецтва України (з 2014 р).

Мистецтво витинанки почав освоювати у 2008 р. під керівництвом Н. В. Беркути в Миргородському державному керамічному технікумі ім. М. В. Гоголя. Професійно працює у техніці витинанки з 2010 року.

Дмитро — вчитель образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, модельник гіпсових форм, художник-кераміст. Працював вчителем у навчальному центрі «Лідер», вчив дітей, в тому числі й створенню витинанок. Його роботи, а у нього їх понад 200, зберігаються у фондах музеїв Полтавщини, в Опішному, у приватних колекціях Литви, Польщі, Великобританії.

Зараз працює в «Академії майбутнього».

Діти можуть відвідувати гурток безкоштовно. Він знаходиться у місті Кременчук вул. Софіївська, 69А.