Королю Нідерландів подарували з російського вертольота сувенір, який виготовили у Кременчуці

Український стендап-комік Антон Тимошенко при зустрічі з королем Нідерландів подарував йому брелок зі шматка вертольота КА52 «Алігатор», спаленого в Гостомелі. Брелок виготовили у Кременчуці. Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомив волонтер Віталій Смірнов.
Король Віллем-Александр постійно підтримує нашу країну, він навіть використав один зі своїх замків Slot’t Oude Loo, як прихисток для українських переселенців.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.