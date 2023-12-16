Королю Нідерландів подарували з російського вертольота сувенір, який виготовили у Кременчуці

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Антон Тимошенко подарував йому цей сувенір в знак подяки за підтримку нашої країни

Український стендап-комік Антон Тимошенко при зустрічі з королем Нідерландів подарував йому брелок зі шматка вертольота КА52 «Алігатор», спаленого в Гостомелі. Брелок виготовили у Кременчуці. Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомив волонтер Віталій Смірнов.

- На фото ліворуч Антон Тимошенко - перший український стендап-комік, який зібрав Палац Україна. Праворуч - король Нідерландів, Віллем-Олександр. Він має військові звання в Королівських Сухопутних військах, Королівському Військово-морському флоті і Королівських Військово-Повітряних силах. В руках у короля - брелок зі шматка КА52 «Алігатор», спаленого в Гостомелі. Антон подарував йому цей сувенір в знак подяки за підтримку нашої країни. Брелок - робимо ми, у Кременчуці. Робимо й інші речі, поки наші козаки розвалюють йбнблтрсню, - написав Віталій Смірнов.

Король Віллем-Александр постійно підтримує нашу країну, він навіть використав один зі своїх замків Slot’t Oude Loo, як прихисток для українських переселенців.