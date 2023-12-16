На Кременчуччині попрощалися з 21-річним воїном Русланом Голубенком

12 грудня у Білецьківці Кам'янопотоківської громади Кременчуцього району попрощалися із полеглим захисником Голубенком Русланом Юрійовичем.
Руслан Голубенко народився 14 травня 2002 року й проживав у селі Білецьківка. 21-річний солдат поліг 5 грудня 2023 року під час наступу з боку російських військових. Це сталося поблизу села Берестове Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
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