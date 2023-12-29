Диспетчерський центр «Укренерго» не планує відключення електроенергії у святкові дні. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
У соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Цього разу фейки ширяться через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.
Проте в «Укренерго» спростували цю інформацію.
Тож, наразі в «Укренерго» немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення.
Нагадаємо, на Полтавщині не вимикатимуть вуличне освітлення під час повітряних тривог.
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