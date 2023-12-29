«Укренерго» не планує відключення електроенергії у святкові дні

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 101

Диспетчерський центр «Укренерго» не планує відключення електроенергії у святкові дні. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Цього разу фейки ширяться через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Проте в «Укренерго» спростували цю інформацію.

— В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно у вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі, — заявляють в «Укренерго».

Тож, наразі в «Укренерго» немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення.

Нагадаємо, на Полтавщині не вимикатимуть вуличне освітлення під час повітряних тривог.



