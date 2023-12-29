Кременчуцька баскетбольна команда завершує 2023 рік з перемогою

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1

23 грудня баскетбольні команди «Kremenchuk — Push Team» та «Полтава» перемогли своїх суперників у матчах під час Першої ліги чоловічого Чемпіонату України. Інформація про це розміщена на порталі Полтавщина #Спорт з посиланням на Федерацію Баскетболу України.

Обидві команди займають перші дві сходинки у турнірній таблиці.

Кременчуцька команда вже у першій чверті із київською командою «Playmaker» зіграла з рахунком 33:17. Цим змогла забезпечити собі перевагу та втримати її й надалі. У цій грі лідер команди Сергій Мельник до 33 очок додав 7 підбирань, 5 передач та 9 перехоплень.

«Полтава» здолала дніпровський «Інваспорт» з рахунком 74:60. За три хвилини до кінця другої чверті команда вигравала лише одне очко 29:28, але за 10 ігрових хвилин гравці вже відірвалися на 15 балів уперед, чим довели супернику свою перевагу. Під час матчу відзначилися граючий тренер команди Олександр Рибалко, а також баскетболісти Максим Сидоренко та Сергій Кузьменко, які додали до рахунку команди значну кількість балів.

Нагадаємо, «Push Team» — це харківська баскетбольна команда, яка зараз перебуває у Кременчуці та реалізовує проєкт шкільних ліг.