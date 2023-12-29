Звіт мера Кременчука: переплати на допомозі армії, облаштування сховищ та збереження шкірвендиспансеру

Вчора, 21:00 Переглядів: 206

28 грудня міський голова Кременчука Віталій Малецький відзвітував про свою роботу за 2023 рік. Головне про що згадав мер у своєму звіті та які плани на майбутнє — в матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Допомога Збройним силам України

2023 рік міський голова назвав роком боротьби й активної підтримки фронту. За 2022 рік з місцевого бюджету на допомогу армії виділили приблизно 88 млн грн, цьогоріч — 308 млн грн.

За його словами, Кременчук придбав понад 38 одиниць автомобілів та причепів. Нагадаємо, з приводу закупівлі причепів поліція відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Йдеться про розтрату бюджетних коштів при закупівлі товарів за завищеними цінами.

Що ще передало місто:

124 FPV-дрони

131 квадрокоптер

139 одиниць тепловізійних та оптичних приладів, мініелектростанцій і зарядних станцій, 32 генератори

десятки старлінків, ноутбуків, планшетів та іншого додаткового устаткування.

Місто також закупило 20 мобільних лазне-пральних комплексів, виготовлених на кременчуцьких підприємства, зазначив мер. Під час закупівель лазень «Кременчуцький ТелеграфЪ» виявив, що замовник (виконком) прописував умови тендерної документації під конкретного постачальника товару — ТОВ «Житлоінвест». Попри те, що конкуренція була (на торги приходили й інші учасники), виконком систематично відхиляв найбільш економічно вигідні пропозиції. Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю мобільних комплексів для прання та гігієни і дійшли висновку про безпідставне відхилення мерією дешевшої тендерної пропозиції.

Життя Кременчука в умовах війни: облаштування укриттів

У своєму звіті міський голова згадав і про облаштування сховищ у житлових будинках і у навчальних закладах. Як зазначив Віталій Малецький, станом на 28 грудня більше половини шкіл та частина дитячих садочків вже мають облаштовані укриття, в інших тривають будівельні та ремонтні роботи.

У квітні 2023 року кременчужани вийшли на пікет до міської ради щодо поновлення офлайн навчання у школах та садочках міста. Тоді містяни скаржились, що за понад рік війни жоден навчальний заклад у Кременчуці не мав облаштованого укриття. Перші дитячі садочки почали відкривати влітку 2023 року.

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Міський голова розповів також про встановлення систем протипожежної сигналізації.

У 2023 році ними обладнали 63 освітні установи. У минулому ж році, їх було всього 4. Загалом, станом на кінець цього року, майже 80% шкіл та садків Кременчука мають пожежну сигналізацію та систему оповіщення.

У ніч, коли над Кременчуком літали «Шахіди», деякі укриття в місті були зачинені

Допомога постраждалим внаслідок російсько-української війни

Наразі на території Кременчуцької громади налічується близько 30 тисяч переселенців.

У 2023 році міська влада неодноразово виділяла гроші на ремонт гуртожитків для ВПО. Зокрема, на гуртожиток для переселенців у Крюкові виділили додаткові 116 тисяч грн, понад 1,7 млн грн на житло на вул. Єднання України, понад пів мільйона гривень на встановлення вікон на гуртожиток для переселенців на Молодіжному, який викупили у АТ «Укртранснафта"за понад 9 млн грн.

206 переселенцям надали соціальне житло, повідомив очільник громади.

Внаслідок ракетної атаки 22 вересня 32 кременчужани отримали матеріальні компенсації. Заміна вікон у пошкоджених будівлях відбувалась у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission у партнерстві з Howard G Buffett Foundation.

Госпіталізовані містяни отримали по 25 тис. грн, ті, хто зазнали легких травм і лікувалися амбулаторно — по 10 тисяч грн, розповів Малецький.

Міська інфраструктура

У 2023 році з метою проведення децентралізації теплопостачання лікарень міста Кременчука було проведено реконструкції котелень Першої міської лікарні ім. Богаєвського, Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та лікарні «Придніпровська». Проведені роботи надали змогу мінімізувати ризики залишити без тепла зазначені медичні заклади та економити бюджетні кошти на оплату послуг з теплопостачання, заявив міський голова.

Нагадаємо, наприкінці червня міська влада повідомила, що лікарням Кременчука надмірно нарахували більше 9 млн гривень за тепло.

Наприкінці цього року Кременчук підписав угоду з європейськими партнерами про розробку проєкту водопостачання та водорозподілу міста. Так, у місті мають реконструювати системи водопостачання: від водозаборів до кранів у квартирах мешканців Кременчука.

Медицина

Цьогоріч у Кременчуці не закрили шкірвендиспансер, хоча і планували це зробити. Станом на сьогодні заклад мають передати з балансу області у комунальну власність міста. Медичні послуги у диспансері надаватимуть кременчужанам без змін, раніше заявляла міська влада.

Визначною подією 2023 року для Кременчука у сфері охорони здоров’я міський голова назвав відкриття травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» після капітального ремонту. Ремонт було розпочато ще в 2021 році. До цього капітальних ремонтів тут не було принаймні з 1997 року, раніше розповідав «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділення Тарас Роговий. На ремонт з державного і міського бюджетів виділили близько 8 млн грн.

Підтримка Кременчука європейськими партнерами

У жовтні 2023 році Кременчук підписав угоду про співпрацю з французьким містом Клермон-Ферран. Місто з Франції стало містом-побратимом для Кременчука.

Яку допомогу Кременчук отримав за рік:

Кондиціонери від Благодійного фонду «ІВІК» та компанії Mitsubishi Heavy Industries, для нового травматологічного відділення лікарні «Кременчуцька»

Лікарняні ліжка з матрацами, дезінфектори, інвалідні візки, одяг і взуття, предмети гігієни і шкільні дитячі меблі, які розмістили в укритті ліцею № 6 «Правобережний» з Німеччини.

Генератори взуття та спецодяг для переселенців від міста Гельзенкірхен

Сучасне обладнання для дитячої лікарні від благодійного фонду DrewaGroup

Генератори для міської дитячої лікарні та перинатального центру від ЮНІСЕФ

Розкладачки, спальні мішки, матраци, термоси від Управління верховного комісара ООН

Плани на 2024 рік

15 грудня у Кременчуці затвердили бюджет міста на 2024 рік. Зазначимо, що у наступному році Кременчук недоотримає майже 1 млрд гривень через вилучення «військового» податку. У наступному році місто планує витратити 300 млн грн на ЗСУ.

У 2024 році продовжиться впровадження проєкту «Енергоефективна Раківка». На будівництво двох котелень у Кременчуці планують витратити 1,1 мільйона євро.

У наступному році міська влада також планує продовжити будівництво і облаштування укриттів. Зазначимо, через вилучення ПДФО голова Кременчуцької громади заявляв, що коштів місцевого бюджету може не вистачити на дооблаштування сховищ.