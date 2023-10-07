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Мер Кременчука Малецький поїхав до Франції

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 238

Підписав угоду про побратимство з французьким Клермон-Ферран, що стало черговим містом-партнером нашого міста

Міський голова перебуває з робочим візитом у Франції. 6 жовтня він побував у міській раді французького міста Клермон-Ферран та підписав угоду з з мером Олів’є Б’янкі угоду про побратимство і дружбу з Кременчуком,  повідомив міський голова.  

«Кременчука нове місто-побратим! Сьогодні у міській раді французького міста Клермон-Ферран підписали з мером Олів’є Б’янкі угоду про побратимство і дружбу з Кременчуком. Дуже важливе рішення для європейської інтеграції нашого міста, яке відкриє більше можливостей для залучення інвестицій в економіку Кременчука, сприятиме розвитку ІТ, медицини, туризму, культурних зв’язків. Плануємо також запровадити співпрацю між навчальними закладами, щоб налагодити навчання з отриманням дипломів спільного типу», - написав він.

Нагадаємо, 29 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про укладення рамкової угоди про побратимство і дружбу з французьким містом Клермон-Ферран.

Зазначимо, що Клермон-Ферран черговим десятим містом-побратимом Кременчука. Партнерські зв’язки місто має з містами Алітус (Литва), Бидгощ (Польща), Бітола (Македонія), Свищов (Болгарія), Сідоарджо (Індонезія), Сніна (Словаччина), Цзя Юйгуань (Китай), Бердянськ та Біла Церква (Україна), Рішон-ле-Ціон (Ізраїль).


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: місто-побратим Клермон-Ферран Віталій Малецький Франція
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