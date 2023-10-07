Мер Кременчука Малецький поїхав до Франції

Підписав угоду про побратимство з французьким Клермон-Ферран, що стало черговим містом-партнером нашого міста
Міський голова перебуває з робочим візитом у Франції. 6 жовтня він побував у міській раді французького міста Клермон-Ферран та підписав угоду з з мером Олів’є Б’янкі угоду про побратимство і дружбу з Кременчуком, повідомив міський голова.
Нагадаємо, 29 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про укладення рамкової угоди про побратимство і дружбу з французьким містом Клермон-Ферран.
Зазначимо, що Клермон-Ферран черговим десятим містом-побратимом Кременчука. Партнерські зв’язки місто має з містами Алітус (Литва), Бидгощ (Польща), Бітола (Македонія), Свищов (Болгарія), Сідоарджо (Індонезія), Сніна (Словаччина), Цзя Юйгуань (Китай), Бердянськ та Біла Церква (Україна), Рішон-ле-Ціон (Ізраїль).
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