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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі в ДТП загинув велосипедист - потрапив під фуру

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 0

 Поліція розпочала кримінальне провадження

6 жовтня близько 20:30 в районі села Жуки Кременчуцького району сталася смертельна ДТП. Як повідомили в поліції Полтавщини, за попередньою версією слідства, автомобіль «Daf», яким керував 44-річний водій, наїхав на 49-річного  велосипедиста

Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці події. 

 

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.  Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП Кременчуцький район
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