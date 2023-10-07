У Кременчуцькому районі в ДТП загинув велосипедист - потрапив під фуру

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 0

6 жовтня близько 20:30 в районі села Жуки Кременчуцького району сталася смертельна ДТП. Як повідомили в поліції Полтавщини, за попередньою версією слідства, автомобіль «Daf», яким керував 44-річний водій, наїхав на 49-річного велосипедиста

Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці події.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.