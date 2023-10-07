У Великій Рублівці чоловік загинув, ремонтуючи свій автомобіль

6 жовтня у Великій Рублівці (колишній Котелевський район) загинув 38-річний чоловік. Як повідомили в поліції Полтавщини, попередньо відомо, що місцевий мешканець ремонтував свій легковий автомобіль.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство.
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