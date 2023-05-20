У Кременчуці на ремонт гуртожитку для переселенців у Крюкові виділили ще 116 тисяч грн

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення 116 тисяч грн Департаменту житлово-комунального господарства для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб.
Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для КГЖЕП «Автозаводське» на поточний ремонт приміщень у гуртожитку по вулиці Східна, 22 на Раківці.
Нагадаємо, що ремонт 12 кімнат для ВПО у гуртожитку по вулиці Східна,22 керуюча компанія «Будсервіс» розпочала ще у червні 2022 року.
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