У Кременчуці на ремонт гуртожитку для переселенців у Крюкові виділили ще 116 тисяч грн

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 107

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення 116 тисяч грн Департаменту житлово-комунального господарства для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб.

Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для КГЖЕП «Автозаводське» на поточний ремонт приміщень у гуртожитку по вулиці Східна, 22 на Раківці.

Нагадаємо, що ремонт 12 кімнат для ВПО у гуртожитку по вулиці Східна,22 керуюча компанія «Будсервіс» розпочала ще у червні 2022 року.