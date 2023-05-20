Кременчужани мають повірити «прострочені» лічильники до 30 червня включно

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 317

Якщо до цієї дати не повірити лічильники, строк повірки яких сплив протягом воєнного стану й вони досі не були повірені, з 1 липня такі прилади обліку будуть рахуватися некомерційними. Це значить, що споживачі отримуватимуть рахунки за надані послуги відповідно до соціальних норм, а не згідно з даними лічильників

Жителі Кременчука — власники лічильників води, газу, електро- і теплової енергії, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, мають повірити їх протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

4 червня набере чинності відповідна постанова КМУ від 7 квітня 2023 року № 440 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану». Вона скасовує попередню постанову КМУ від 5 квітня 2022 року № 412 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану», згідно з якою до завершення воєнного стану повірка лічильників була необов’язковою.

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

У Кременчуці опалювальний період 2022/2023 років завершився 31 березня. Відповідно повірити «прострочені» лічильники кременчужани мають до 30 червня 2023 року включно.

— Дійсно вийшла постанова, у якій зазначено, що на тих територіях, де не ведуться бойові дії, для здійснення повірки лічильників дається термін три місяці після закінчення опалювального сезону, — розповів комерційний директор ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Роман Кашин.

Зверніть увагу! Для лічильників води та теплолічильників установлено міжповірочний інтервал 4 роки.

На своїй facebook-сторінці «Полтаватеплоенерго» зазначило, що якщо споживач своєчасно не повірив лічильник, в якого закінчився термін дії періодичної повірки, з 1 липня такі прилади обліку будуть рахуватися некомерційними. Через це споживачі отримуватимуть рахунки за надані послуги відповідно до соціальних норм, а не згідно з даними лічильника.

Споживач має право самостійно знайти організацію, яка має право на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, та вибрати метод здійснення повірки.

КП «Теплоенерго»

На сайті КП «Теплоенерго» розміщено інформацію, що споживачам, у яких на момент набрання чинності Постанови вийшли терміни держповірки, необхідно виконати держповірку приладів розподільного обліку гарячої води та теплової енергії до 1 липня 2023 року.

ПрАТ «Кременчукгаз»

Щодо повірки індивідуальних лічильників газу, то її порядок визначений главою 8 Кодексу ГРС. Зокрема, повірка здійснюється за рахунок оператора ГРМ. Те саме стосується і будинкових лічильників. Простими словами - повіркою газових лічильників займаються самі газівники.

КП «Кременчукводоканал»

За словами комерційної директорки КП «Кременчукводоканал» Алли Ганус, вищезазначена постанова набуде чинності 4 червня 2023 року, і фактично для здійснення повірки у споживачів залишиться менше одного місяця. Враховуючи поточну кількість не повірених лічильників, виконати їх повірку протягом одного місяця неможливо.

- Беручи до уваги вищезазначені обставини, буде встановлено термін, протягом якого споживачам буде необхідно виконати повірку лічильників води - з 4 червня до 31 серпня 2023 року. Ця вимога стосуватиметься мешканців багатоквартирних будинків та юридичних осіб, які не повірили свої прилади обліку протягом дії воєнного стану. З вересня 2023 року нарахування за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за показами лічильників води, термін повірки яких сплинув, проводитись не будуть. Таким споживачам нарахування будуть проводитись за нормою споживання послуг (в разі відсутності будинкового вузла комерційного обліку) або за розподіленим обсягом води, визначеним показами загальнобудинкового лічильника води, - зазначила Алла Ганус.

За довідками з питань повірки лічильників води можна звертатись до КП «Кременчукводоканал» з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00):

споживачі фізичні особи – до абонентського відділу (вул. Героїв Маріуполя, 38):

- 097 557 3533

- 095 814 4032

- 067 508 1628

- 097 557 3533 - 095 814 4032 - 067 508 1628 споживачі юридичні особи – до відділу приладів комерційного обліку (вул. Героїв Маріуполя, буд. 35А):

- 067 400 5131

Також Алла Ганус повідомила, що повірка будинкових (комерційних) приладів обліку води здійснюється водоканалом за рахунок плати за абонентське обслуговування для споживачів багатоквартирних будинків і будинків індивідуальної забудови (мешканців приватного сектору), з якими укладено індивідуальні договори на послуги (згідно зі ст. 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).

Споживачі, які уклали з водоканалом колективний договір на послуги, здійснюють повірку будинкових приладів обліку самостійно за рахунок співвласників багатоквартирного будинку.

Організації, які здійснюють повірку приладів обліку

ПрАТ «Кременчукнафтогаз» - 067 749 3693, вул. Київська, 65:

- будинкові та промислові водяні, теплові та газові лічильники;

- будинкові та промислові водяні, теплові та газові лічильники; ТОВ «Рікдом» - 097 107 2794, вул. Добровольського, 8, м. Горішні Плавні:

- квартирні лічильники у Горішніх Плавнях;

- квартирні лічильники у Горішніх Плавнях; Кременчуцька філія ДП «Полтавастандартметрологія» - вул. Софіївська, буд. 73, тел. 067 542 5790:

- приймають лічильники від споживачів для повірки на стаціонарній проливній установці;

- приймають лічильники від споживачів для повірки на стаціонарній проливній установці; ТОВ «Аквапрайм» - 067 448 0303, 067 535 2588, бульв. Автокразівський, 22:

- квартирні та будинкові водяні лічильники у Кременчуці, Горішніх Плавнях і Світловодську;

- квартирні та будинкові водяні лічильники у Кременчуці, Горішніх Плавнях і Світловодську; ФОП «Гавриленко» - 096 804 4002, просп. Свободи, 4:

- квартирні та будинкові теплові лічильники.

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