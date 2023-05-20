Кременчужани мають повірити «прострочені» лічильники до 30 червня включно

Якщо до цієї дати не повірити лічильники, строк повірки яких сплив протягом воєнного стану й вони досі не були повірені, з 1 липня такі прилади обліку будуть рахуватися некомерційними. Це значить, що споживачі отримуватимуть рахунки за надані послуги відповідно до соціальних норм, а не згідно з даними лічильників
Жителі Кременчука — власники лічильників води, газу, електро- і теплової енергії, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, мають повірити їх протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.
4 червня набере чинності відповідна постанова КМУ від 7 квітня 2023 року № 440 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану». Вона скасовує попередню постанову КМУ від 5 квітня 2022 року № 412 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану», згідно з якою до завершення воєнного стану повірка лічильників була необов’язковою.
У Кременчуці опалювальний період 2022/2023 років завершився 31 березня. Відповідно повірити «прострочені» лічильники кременчужани мають до 30 червня 2023 року включно.
Зверніть увагу! Для лічильників води та теплолічильників установлено міжповірочний інтервал 4 роки.
На своїй facebook-сторінці «Полтаватеплоенерго» зазначило, що якщо споживач своєчасно не повірив лічильник, в якого закінчився термін дії періодичної повірки, з 1 липня такі прилади обліку будуть рахуватися некомерційними. Через це споживачі отримуватимуть рахунки за надані послуги відповідно до соціальних норм, а не згідно з даними лічильника.
Споживач має право самостійно знайти організацію, яка має право на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, та вибрати метод здійснення повірки.
На сайті КП «Теплоенерго» розміщено інформацію, що споживачам, у яких на момент набрання чинності Постанови вийшли терміни держповірки, необхідно виконати держповірку приладів розподільного обліку гарячої води та теплової енергії до 1 липня 2023 року.
Щодо повірки індивідуальних лічильників газу, то її порядок визначений главою 8 Кодексу ГРС. Зокрема, повірка здійснюється за рахунок оператора ГРМ. Те саме стосується і будинкових лічильників. Простими словами - повіркою газових лічильників займаються самі газівники.
За словами комерційної директорки КП «Кременчукводоканал» Алли Ганус, вищезазначена постанова набуде чинності 4 червня 2023 року, і фактично для здійснення повірки у споживачів залишиться менше одного місяця. Враховуючи поточну кількість не повірених лічильників, виконати їх повірку протягом одного місяця неможливо.
За довідками з питань повірки лічильників води можна звертатись до КП «Кременчукводоканал» з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00):
Також Алла Ганус повідомила, що повірка будинкових (комерційних) приладів обліку води здійснюється водоканалом за рахунок плати за абонентське обслуговування для споживачів багатоквартирних будинків і будинків індивідуальної забудови (мешканців приватного сектору), з якими укладено індивідуальні договори на послуги (згідно зі ст. 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»).
Споживачі, які уклали з водоканалом колективний договір на послуги, здійснюють повірку будинкових приладів обліку самостійно за рахунок співвласників багатоквартирного будинку.
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