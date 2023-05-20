Софія Каланіна з Кременчука завоювала завоювал перемогу на чемпіонаті України з дзюдо

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 188

У Києві відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 16 років. Це були змагання найвищого рівня, в якому взяли участь понад 500 спортсменів з 22 областей України. Кременчук представили шість спортсменів.

Кременчужанка Софія Каланіна здобула бронзову нагороду. Це неймовірний результат, особливо зважаючи на те, що для спортсменки це був перший в житті чемпіонат України.

Вітаємо Софію Каланіну та її тренерів з цим досягненням.