Софія Каланіна з Кременчука завоювала завоювал перемогу на чемпіонаті України з дзюдо

У Києві відбувся чемпіонат України з дзюдо серед спортсменів до 16 років. Це були змагання найвищого рівня, в якому взяли участь понад 500 спортсменів з 22 областей України. Кременчук представили шість спортсменів.
Кременчужанка Софія Каланіна здобула бронзову нагороду. Це неймовірний результат, особливо зважаючи на те, що для спортсменки це був перший в житті чемпіонат України.
Вітаємо Софію Каланіну та її тренерів з цим досягненням.
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