Для переселенців готують 12 кімнат у гуртожитку на Східній

Сьогодні, 20:58 Переглядів: 244

Міняють вікна, мережі та роблять ремонт у кімнатах

У гуртожитку на вулиці Східній, 22 у Крюкові, планують відкрити 12 кімнат для вимушених переселенців. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Там буде замінено вікна на металопластикові, зроблено капітальний ремонт каналізації, відремонтовано самі кімнати.

« Паралельно ремонтуються місця загального користування, зокрема кухні й туалети, щоб проживання тут було максимально комфортним », - сказав він.

Мер зазначив, що після завершення війни, коли переселенці повернуться до своїх постійних домівок, усі помешкання буде передано для кременчужан, які потребують житла.

Нагадаємо, днями ремонт 21 кімнат для переселенців завершили у гуртожитку на вул. Івана Приходька, 37.



