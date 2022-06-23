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Кременчук, Освіта, Полтавщина

У 25% закладах освіти Полтавщини живуть переселенці

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 237

 

Розглядають різні варіанти як початку навчального року так і ситуації з помешканням внутрішньо переміщеним особам

Навчальні заклади Полтавщини починають підготовку до нового навчального року. Підіймається питання не лише початку навчального року, з 1 серпня чи з 1 вересня, з метою економії коштів. А також доцільності укриттів у школах. Не всі укриття у школах готові до прийняття дітей. За словами керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, є школи де укриття розраховані на меншу кількість учнів. В такому разі розглянуть варіант комбінованого навчання (дистанційне та офлайн навчання чергувати по тижню або між класами). Також в укриттях мають бути передбачені запаси та електрогенератор.

Постає питання й по внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток у школах.

- До 25% у школах Полтавської області живуть переселенці. Є райони, де в школах немає переселенців, а ось у Полтаві - їх найбільше... Зараз керівники об’єднаних територіальних громад вирішують, куди переселяти їх, якщо школа буде відкрита, - розповів Дмитро Лунін.
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Автор: Альона Душенко
Теги: навчання школи укриття
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