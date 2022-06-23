У 25% закладах освіти Полтавщини живуть переселенці

Розглядають різні варіанти як початку навчального року так і ситуації з помешканням внутрішньо переміщеним особам
Навчальні заклади Полтавщини починають підготовку до нового навчального року. Підіймається питання не лише початку навчального року, з 1 серпня чи з 1 вересня, з метою економії коштів. А також доцільності укриттів у школах. Не всі укриття у школах готові до прийняття дітей. За словами керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, є школи де укриття розраховані на меншу кількість учнів. В такому разі розглянуть варіант комбінованого навчання (дистанційне та офлайн навчання чергувати по тижню або між класами). Також в укриттях мають бути передбачені запаси та електрогенератор.
Постає питання й по внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток у школах.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер