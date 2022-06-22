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Міносвіти: чи повернуться діти за парти восени та як будуть облаштовувати укриття у школах

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 352

 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про перспективи нового навчального року

У Міністерстві освіти України заявляли, що новий навчальний рік у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, будуть намагатися провести офлайн.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у єдиному телемарафоні новин зазначив, що формат навчання буде залежати від поточної ситуації у містах, а кожна школа пройде оцінку на відповідність безпековим нормам.

Сергій Шкарлет підкреслив, що за час пандемії та перших місяців війни діти та вчителі втомилися від онлайн-навчання. Але, попри це, в восьми областях країни йдуть активні бойові дії — про освіту-офлайн у прифронтових містах не може йти мови.

За словами міністра, скоріше за все, в більшій частині країни формат навчання буде змішаним. Щоб забезпечити безпеку там, де можливо навчання у школах, в них перевіряють готовність укриттів та продумують плани евакуації.

- У 25% шкіл вже підтверджено наявність укриттів. Ми дуже плідно працюємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій. В кожній школі ми повинні чітко оцінити, наскільки рівень безпеки, наявність укриттів, маршрути до них, час, призначений на евакуацію у випадках повітряної тривоги, відповідає нормам, — пояснив Сергій Шкарлет.

Він додав, що школах, де немає укриттів, можуть розробити маршрути до найближчих сховищ.

Нагадаємо, 17 червня начальник Кременчуцької районної військової адміністрації видав наказ про підготовку шкільних закладів до нового навчального року у відповідності з вимогами міністерства освіти.

Він повідомив про завдання, які поставлені перед головами ОТГ - підготувати навчальні заклади до прийому дітей, зокрема й укриття у школах, та до 1 серпня оцінити готовність кожної школи з огляду безпеки проведення в них занять.  

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство освіти і науки школи Кременчуцький район укриття
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