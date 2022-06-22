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Кременчук отримав першу партію форми для добровольчих формувань територіальної громади

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 379

 

Військову форму місту передали обласна рада та обласна військова адміністрація

Сьогодні Кременчук отримав першу партію військової форми для добровольчих формувань територіальної громади. Ще одну партію форми для ДФТГ міська влада замовила у місцевих виробників.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на своєму офіційному сайті з посиланням на міського голову Віталія Малецького.

- Отримали першу партію форми для добровольчих формувань територіальної громади Кременчука. Форму нам передали обласна рада та обласна військова адміністрація. Ще одну партію форми замовило місто у наших місцевих виробників. Як тільки вона буде готова, відразу передамо нашим добровольчим підрозділам.

Дякую всім, хто зміцнює обороноздатність нашої країни, добровольцям, які вступили до нашої територіальної оборони. Кременчук буде максимально допомагати та підтримувати своїх захисників!

Слава Україні! Смерть окупантам!, - заявив Віталій Малецький.

Нагадаємо, тиждень тому у Кременчуці добровольці тероборони з «Афганської сотні» прийняли присягу на вірність народу України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДФТГ Кременчук форма
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