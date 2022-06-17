На Кременчуччині навчання дітей у школах може бути і офлайн – в залежності від їх готовності

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації видав наказ про підготовку шкільних закладів до нового навчального року у відповідності з вимогами міністерства освіти. Він нагадав, що Міносвіти дозволяє навчання в школах в режимі офлайн у тих областях, де не ведуться активні бойові дії. Полтавщина відноситься саме до таких.
Про це Олег Лєднік повідомив на ранковому брифінгу.
Олег Лєднік додав, що голови територіальних громад мають виконати цю роботу та прозвітуватись до 1 серпня.
Нагадаєм, два дні тому міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі через відсутність сховищ у навчальних закладах. Саме після цієї заяви і був виданий наказ начальника Кременчуцької РВА про підготовку шкіл та оцінку їх готовності до перебування в них дітей за умов воєнного стану.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер