На Кременчуччині навчання дітей у школах може бути і офлайн – в залежності від їх готовності

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 534

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації видав наказ про підготовку шкільних закладів до нового навчального року у відповідності з вимогами міністерства освіти. Він нагадав, що Міносвіти дозволяє навчання в школах в режимі офлайн у тих областях, де не ведуться активні бойові дії. Полтавщина відноситься саме до таких.

Про це Олег Лєднік повідомив на ранковому брифінгу.

- Завдання, що стоїть перед головами ОТГ – підготувати навчальні заклади до прийому дітей. В одних школах укриття є – їх потрібно привести до робочого стану. В інших немає. Можливо й навчання буде в одних школах офлайн, а в інших дистанційне. Ми зобов’язали усі ОТГ зробити все можливе для підготовки укриттів та дати оцінку по кожній школі, - пояснив очільник району.

Олег Лєднік додав, що голови територіальних громад мають виконати цю роботу та прозвітуватись до 1 серпня.

Нагадаєм, два дні тому міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що з 1 вересня школярі продовжать навчатися в онлайн-режимі через відсутність сховищ у навчальних закладах. Саме після цієї заяви і був виданий наказ начальника Кременчуцької РВА про підготовку шкіл та оцінку їх готовності до перебування в них дітей за умов воєнного стану.