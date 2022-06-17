У Придніпровському парку затримали перехожого з «травичкою»

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 0

Також велопатруль зупинив Mitsubishi, за кермом якого був нетверезий водій

У Придніпровському парку велопатруль виявили у кишені перехожого мілко подрібнену речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичну. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, правоохоронці викликали на місце слідчих. Затриманий сказав, що у пакетику була конопля. Причини зупинки перехожого у патрульній поліції не повідомляють.

Окрім цього, екіпаж велопатрульних за порушення правил дорожнього руху зупинив Mitsubishi. Під час спілкування у 19-річного водія інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога чоловік категорично відмовився.

Нагадаємо, велопатруль у Кременчуці запрацював із 1 червня.