Українські військові підбили буксир рашистів, що віз зброю та людей на Зміїний

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 270

Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом ТОР на борту, який віз людей та зброю на Зміїний. Про це повідомили у ВМС ЗСУ та ОК «Південь»

Так, в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех», під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

ОК «Південь»повідомляє, що буксир перетворили на плавуче вогнище". За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Раніше повідомлялось, що У Чорному морі у готовності перебуває носій крилатих ракет «Калібр», у Криму рашисти нарощують ППО.