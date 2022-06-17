Кишкові палички: на пляжах у Кременчуці купатися не рекомендують

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 158

Вода на Центральному пляжі та на Сухому Кагамлику не відповідає санітарним нормам, тому містянам та гостям міста купатися не рекомендують. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, результати санітарно-мікробіологічного дослідження показали такі індекси лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП):

На річці Сухий Кагамлик (пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький») - початок пляжу 1 200, кінець пляжу - 1 300 одиниць.

На річці Дніпро, центральний пляж - початок пляжу 13 000, кінець пляжу 6 200 одиниць. Допустиме значення ЛКП становить 5 тис. одиниць.

Тому, аби не допустити виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань, купатися у водоймах не рекомендують.