На Кременчуччині відмінять паливні талони, а на Полтавщині можуть змінити комендантську годину

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 465

На багатьох АЗС району в останні дні з’явилося пальне у вільному продажу. Черги стали набагато меншими, або ж їх немає взагалі. Ситуація з пальним у Кременчуцькому районі значно покращилась.

Це дозволяє відмінити карткову систему для заправки комунального, пасажирського транспорту та іншого транспорту, який забезпечує життєдіяльність громад.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Спеціальні талони, які ми ввели для заправки такого транспорту, відіграли свою роль. Ми змогли забезпечити життєдіяльність громад в умовах паливної кризи. Наразі ситуація стабілізувалась і ми вирішили відмінити спецталони, - пояснив очільник району.

За його словами, фахівці Держпродспоживслужби проаналізували ціни на пальне у районі – вони відповідають середнім цінам по Україні, що з урахуванням далекої відстані від західних кордонів, звідки везуть пальне, є позитивом.

Олег Лєднік назвав середні ціни у районі на бензин А-95– 52 грн/л, дизпалива – 55-58 грн/л та газ – 40,5-45 грн/л.

Він також зазначив, що в Полтавській ОВА розглядається питання щодо зміни часу дії комендантської години, яка розпочинається о 22.00 та продовжується до 5.00 ранку. Зазначимо, що майже в усіх областях України наразі комендантська година розпочинається о 23.00.