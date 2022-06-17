У Полтаві на смерть збили пішохода

16 червня близько 20:40 у Полтаві, на вул. Європейській, сталась смертельна ДТП.
Як повідомляє поліція Полтавщини, на лінію 102 зателефонував 22-річний водій та повідомив що, здійснив наїзд на пішохода.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan Leaf, під керуванням місцевого 22-річного водія, допустив наїзд на 39-річного полтавця, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.
Зазначається, що внаслідок ДТП пішохода з тяжкими травмами госпіталізовано до медичного закладу. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.
Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер