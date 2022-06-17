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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві на смерть збили пішохода

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 307

 Внаслідок ДТП 39-річний полтавець помер у лікарні

16 червня близько 20:40 у Полтаві, на вул. Європейській, сталась смертельна ДТП.

Як повідомляє поліція Полтавщини, на лінію 102 зателефонував 22-річний водій та повідомив що, здійснив наїзд на пішохода. 

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan Leaf, під керуванням місцевого 22-річного водія, допустив наїзд на 39-річного полтавця, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

 

Зазначається, що внаслідок ДТП пішохода з тяжкими травмами госпіталізовано до медичного закладу. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер у лікарні.

Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: дтп полтава
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