Викрили 93 ДРГ та знайшли 2244 зниклі дитини: як спрацювала Нацполіція України
Сьогодні, 12:04
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16 тижнів війни в цифрах
Голова Національної поліції Ігор Клименко у фейсбуці розповів, як спрацювала Національної поліції України за 16 тижнів повномасштабного наступу росії.
Працівники Національної поліції України продовжують виконувати свої функції і безпосередньо на лінії зіткнення: допомагають людям евакуйовуватися, рятують з-під обстрілів та доставляють місцевим мешканцям гуманітарну допомогу.
Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:
- Отримали та опрацювали більш як 2 млн 600 тисяч повідомлень від громадян.
- Розпочали понад 17 500 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.
- Зареєстрували більше 71 тисячі кримінальних правопорушень.
- Розпочали близько 750 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 127 осіб вже отримали повідомлення про підозру.
- Викрили 93 ДРГ, затримали понад 843 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.
- Зафіксували більше 15 000 майнових злочинів, з яких майже 14,5 тисяч - крадіжки. Понад 3500 осіб встановлені, їм повідомлено про підозру.
- Знайшли 2244 зниклі дитини, 155 діток ще знаходяться у розшуку.
- Зареєстрували понад 16 тисяч автопригод, в яких загинуло 561 особа. Кількість ДТП зменшилася утричі.
- Заблокували понад 3 600 ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 25,5 млн користувачів.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Поліція Волинської області
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