Викрили 93 ДРГ та знайшли 2244 зниклі дитини: як спрацювала Нацполіція України

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 346

Голова Національної поліції Ігор Клименко у фейсбуці розповів, як спрацювала Національної поліції України за 16 тижнів повномасштабного наступу росії.

Працівники Національної поліції України продовжують виконувати свої функції і безпосередньо на лінії зіткнення: допомагають людям евакуйовуватися, рятують з-під обстрілів та доставляють місцевим мешканцям гуманітарну допомогу.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції: