Кременчуцька РВА про ситуацію за минулу добу: у Глобинській ОТГ знайшли плантацію марихуани

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 367

Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована.

Втім, правопорушення та надзвичайні події у районі були, хоч і не резонансного порядку.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 8 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 4 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже у період воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано 7 осіб за підозрою у зберіганні та збуті наркотичних речовин. Стосовно них проводиться перевірка і приймаються рішення щодо відкриття кримінального провадження. Один із цих випадків пов'язаний з вирощуваннях марихуани в Глобинській ОТГ. Правопорушник розмістив 89 кущів марихуани на власному полі, засіяному кукурудзою - між грядками.

За минулу добу у Кременчуцькому районі було 4 пожежі - ДСНС погасила господарчу будівлю у Глобиному та загорання сміття в Козельщині.

Олег Лєднік зазначив, що поліція не зафіксувала жадного випадку порушення громадського порядку, пов’язаного зі святкуванням вручення випускникам шкіл свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

Очільник РВА також зазначив, що комісія, яка створена для розгляду питань щодо альтернативного опалення багатоквартирних будинків продовжує свою роботу. Поки дозвіл на відключення від централізованого опалення наданий трьом будинкам, але у разі звернення та надання відповідних документів мешканців інших будинків, їх питання буде розглядатися.

Олег Лєднік також повідомив, що районне управління Держпродспоживслужби моніторить ціни на продукти, медикаменти та пальне.

- У Кременчуцькому районі за висновками фахівців служби ціни середньоукраїнські, - зазначив начальник РВА.