Медики лікарні «Правобережна» допомагають у війні з ворогом

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 425

Сьогодні, 17 червня, напередодні Дня медпрацівника, у лікарні «Правобережна» вітали медиків. Без особливих урочистостей, у кабінеті керівника лікарні. Грамоти та грошові премії традиційно отримали найкращі працівники. Однак цього року - ті, хто допомагає сьогодні у війні з ворогом.

Тендітні жінки - медсестри та санітарки - кілька місяців поспіль у холоді допомагали із забезпеченням наших військових, які певний час дислокувались біля Кременчука.

Директор лікарні Віктор Севастьян каже: жоден працівник не відмовив у допомозі. Усі самовіддано робили те, що було потрібно.

«Ми не будемо говорити, де саме і що робили наші медики, але, повірте - їх внесок у перемогу був дуже важливим», - розповів Віктор Севастян.

Він також розповів, що нині на передовій працює хірург з лікарні «Правобережна» - головним бойовим медиком.

«Ми з ним постійно на зв'язку - допомагаємо, як можемо, морально підтримуємо», - каже лікар.

Сьогодні слова вдячності та поваги першою отримала Марина Базилевська,медсестра палліативного відділення лікарні. Війна з рашистами забрала в неї найдорожче - сина.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» приєднується до найкращих привітань та дякує за вашу роботу. Зі святом, наші медики!

На головному фото - Віктор Севастян та Марина Базилевська