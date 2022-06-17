Медики лікарні «Правобережна» допомагають у війні з ворогом 

Сьогодні, 17 червня, напередодні Дня медпрацівника, у лікарні «Правобережна» вітали медиків. Без особливих урочистостей, у кабінеті керівника лікарні. Грамоти та грошові премії традиційно отримали найкращі працівники. Однак цього року - ті, хто допомагає сьогодні у війні з ворогом.
Тендітні жінки - медсестри та санітарки - кілька місяців поспіль у холоді допомагали із забезпеченням наших військових, які певний час дислокувались біля Кременчука.
Директор лікарні Віктор Севастьян каже: жоден працівник не відмовив у допомозі. Усі самовіддано робили те, що було потрібно.
Він також розповів, що нині на передовій працює хірург з лікарні «Правобережна» - головним бойовим медиком.
Сьогодні слова вдячності та поваги першою отримала Марина Базилевська,медсестра палліативного відділення лікарні. Війна з рашистами забрала в неї найдорожче - сина.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» приєднується до найкращих привітань та дякує за вашу роботу. Зі святом, наші медики!
На головному фото - Віктор Севастян та Марина Базилевська
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер