Уночі Росія атакувала інфраструктуру Полтавщини — Кулеба

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 397

Росія масовано атакувала енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення

У ніч на 17 лютого російські війська масовано атакували цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, під ударами опинилися Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Полтавська, Івано-Франківська та інші області.

Російські військові били по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинили водо- та теплопостачання.

Також через удари безпілотників зафіксували пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. За словами міністра, постраждалих немає.

Служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити водо- та теплопостачання.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія атакувала Україну 396 ударними БпЛАта 29 ракетами.