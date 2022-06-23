У Кременчуці розшукують 85-річну бабусю (фото)

Кременчуцький райвідділ поліції розшукує безвісти зниклу 85-річну Дробошевську Олександра Григорівну.
Вона проживала по вул. В. Інтернаціоналістів.
17 червня вона пішла з дому та не повернулась.
Прикмети: волосся сіде, сірі очі, зріст 165 см., середньої статури, коронка на передньому верхньому зубі.
Одягнена: сукня голубого кольору з чорними смужками, халат зеленого кольору, куртка схожа на дощовик, сірі зимові уггі, білий пакет АТБ чи Маркетопт.
Прохання повідомити будь-яку інформацію щодо зниклої жінки за телефоном: 0997933504.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер