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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують 85-річну бабусю (фото)

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 621

 17 червня пішла з дому та не повернулась

Кременчуцький райвідділ поліції розшукує безвісти зниклу 85-річну Дробошевську Олександра Григорівну.

Вона проживала по вул. В. Інтернаціоналістів.

17 червня вона пішла з дому та не повернулась.

Прикмети: волосся сіде, сірі очі, зріст 165 см., середньої статури, коронка на передньому верхньому зубі.

Одягнена: сукня голубого кольору з чорними смужками, халат зеленого кольору, куртка схожа на дощовик, сірі зимові уггі, білий пакет АТБ чи Маркетопт.

Прохання повідомити будь-яку інформацію щодо зниклої жінки за телефоном: 0997933504.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: розшук
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