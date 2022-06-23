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McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні, - ЗМІ

Сьогодні, 19:23 Переглядів: 82

 Якщо це і станеться - ресторани зачинятимуть під час повітряних тривог

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні. Про це пише Forbes із посиланням на керівника одного з київських ресторанів на умовах анонімності.

При цьому СЕО мережі Юлія Бадрітдінова не назвала строки відкриттів ресторанів і відмовилась коментувати перемовини з Міністерством зовнішніх справ щодо відновлення роботи мережі.

За її інформацією, нині McDonald’s працює над оновленням протоколів безпеки. Попередньо - ресторани не працюватимуть під час повітряних тривог.

«Оновлення протоколів безпеки включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал «повітряна тривога», ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів», – сказала Бадрітдінова.

У той же час вона додала, що компанія планує відновити мережу постачань: переважна більшість постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, соки тривалого зберігання, соуси тощо.

Нагадаємо, днями міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба повідомив, що кілька тижнів тому МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: McDonald’s МакДональдс
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