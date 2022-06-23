McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні, - ЗМІ

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні. Про це пише Forbes із посиланням на керівника одного з київських ресторанів на умовах анонімності.
При цьому СЕО мережі Юлія Бадрітдінова не назвала строки відкриттів ресторанів і відмовилась коментувати перемовини з Міністерством зовнішніх справ щодо відновлення роботи мережі.
За її інформацією, нині McDonald’s працює над оновленням протоколів безпеки. Попередньо - ресторани не працюватимуть під час повітряних тривог.
У той же час вона додала, що компанія планує відновити мережу постачань: переважна більшість постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, соки тривалого зберігання, соуси тощо.
Нагадаємо, днями міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба повідомив, що кілька тижнів тому МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер