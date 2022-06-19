МЗС переконує McDonald’s повернутись в Україну

В Україні заговорили про можливе відновлення роботи McDonald’s. Принаймні, у цьому напрямку працює МЗС. Сьогодні, 19 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що встановлено зв'язок із українским офісом американської компанії, і процес нібито рухається.

«З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення іх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися.

Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», - написав Кулеба.